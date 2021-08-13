Защитник «Интера» может перейти в «Лестер»

«Лестер Сити» претендует на защитника миланского «Интера» Стефана де Врея, пишет итальянская газета Corriere dello Sport.

Сообщается, что английский клуб лидирует в гонке за игрока. После тяжелой травмы Уэсли Фофана «лисы» хотят укрепить оборону опытным голландцем. Хотя главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги вовсе не желает расставаться с де Вреем, который был одной из важнейших частей чемпионского состава «Интера» в прошлом сезоне. Однако финансовые проблемы клуба могут вынудить его владельцев согласиться на продажу 29-летнего защитника.

Transfermarkt оценивает Стефана де Врея в 50 миллионов евро.