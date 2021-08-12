Лондонский «Арсенал» предлагает римской «Роме» своего французского нападающего Александра Ляказетта. Это клуб делает с целью заставить «Рому» отказаться от трансфера Тэмми Абрахама, предложение «волков» по которому уже принял «Челси». Об этом сообщает Calciomercato.

«Арсенал» также заинтересован в услугах английского форварда «пенсионеров». «Челси» уже принял предложение «Ромы» по игроку в размере 34 миллионов евро.

Александр Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года. Он провел за клуб 170 поединков во всех турнирах, отметившись 65 голами. Контракт француза м «канонирами» истекает через год.