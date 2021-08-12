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Англия. Премьер-лига

Роберто Мартинес прокомментировал грядущий трансфер Лукаку

12 Августа 2021 • 17:12 Комментировать
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал грядущий трансфер одного из своих подопечных Ромелу Лукаку, из миланского «Интера» в лондонский «Челси».

«Челси – клуб, который близок к сердцу Лукаку. Именно в эту команду он переходил из Бельгии, будучи ещё юным футболистом. Когда ты хочешь привести в клуб такого нападающего, ты не раздумываешь над ценой, ты раздумываешь над тем, что принесет такой форвард твоей команде. Ромелу – суперфутболист, он может продвинуть клуб ещё выше и сделать его лучше», - сказал Мартинес в интервью TalkSport.

Переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» близок к завершению. Сумма сделки составит 115 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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