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Англия. Премьер-лига

​В «Лестере» выбрали нового капитана

12 Августа 2021 • 16:32 Комментировать (1)
Лестер
...
Вулверхэмптон
1.65 3.80 5.50
14.08 17:00
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В четверг на пресс-конференции главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс назвал имя нового капитана команды. Как и ожидалось, им стал голкипер Каспер Шмейхель. Что до вице-капитана, то им будет защитник Джонни Эванс.

Ранее капитаном «Лестера» был Уэс Морган, который по завершению сезона 2020/2021 повесил бутсы на гвоздь после девяти лет выступлений за клуб.

Справедливости ради, стоит сказать, что в последние сезоны Каспер Шмейхель регулярно выходил на поле с капитанской повязкой, поскольку Уэс Морган потерял статус твёрдого игрока основного состава «лис».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джонни Эванс Каспер Шмейхель
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
12 Августа 2021 в 16:49
Батя Каспера,будучи голкиппером МЮ тоже частельно выходил с повязкой))))
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