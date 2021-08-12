​В «Лестере» выбрали нового капитана

В четверг на пресс-конференции главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс назвал имя нового капитана команды. Как и ожидалось, им стал голкипер Каспер Шмейхель. Что до вице-капитана, то им будет защитник Джонни Эванс.

Ранее капитаном «Лестера» был Уэс Морган, который по завершению сезона 2020/2021 повесил бутсы на гвоздь после девяти лет выступлений за клуб.

Справедливости ради, стоит сказать, что в последние сезоны Каспер Шмейхель регулярно выходил на поле с капитанской повязкой, поскольку Уэс Морган потерял статус твёрдого игрока основного состава «лис».