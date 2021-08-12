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Англия. Премьер-лига

Артета высказался о трансферной кампании «Арсенала»

12 Августа 2021 • 16:15 Комментировать
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новых приобретениях клуба, осуществленных в текущее трансферное окно.

«Канониры» уже купили защитников Бена Уайта и Нуну Тавареша из «Брайтона» и «Бенфики» соответственно, а также подписали игрока средней линии Альберта Локонга из «Андерлехта».

«В первой части этого трансферного периода мы сделали некоторые подписани из тех, которые хотели сделать, это поможет нам выступить в новой кампании намного лучше по сравнению с предыдущим сезоном», - цитирует Артету FourFourTwo.

«Трансферное окно всё ещё открыто, так что, думаю, какой-нибудь переход ещё состоится. Мы определили, как хотим усилить состав, увеличив его глубину», - добавил специалист.

«Арсенал» начнет свой путь в новом сезоне английского чемпионата завтра матчем с новичком элитного дивизиона – «Брентфордом».

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Арсенал Лондон Микель Артета Брентфорд Трансферы футбола - лето 2021
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