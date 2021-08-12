Жоржиньо рассказал, какой совет дал бы себе самому в 15 лет

Итальянский полузащитник Жоржиньо, вчера ставший обладателем Суперкубка УЕФА в составе лондонского «Челси», в интервью Amazon Prime Video Italia рассказал, какой совет дал бы себе самому на начальном этапе карьеры, когда футболисту было 15 лет.

«Я бы посоветовал никогда не сдаваться и верить в себя. Всегда будут те, кто хочет выбить тебя из колеи, но никто не может сказать, какое у тебя будущее», - сказал Жоржиньо.

Также футболист высказался о возможности получения им «Золотого мяча»:

«Когда об этом столько говорят, конечно, появляются мысли, что можешь выиграть».

В прошлом сезоне Жоржиньо в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а летом стал чемпионом Европы в составе национальной команды Италии.