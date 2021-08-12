Рюдигер стал трансферной целью «Реала»

Мадридский «Реал», лишившийся этим летом двух центральных защитников, находится в поисках усиления оборонительной линии. По данным Sky Sports, «королевский» клуб обратил внимание на защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

Мадридский гранд намерен воспользоваться истекающим контрактом немецкого игрока с «пенсионерами». Если стороны не продлят соглашение, то уже в январе Рюдигер сможет вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что этим летом «Реал» покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Первый стал игроком «ПСЖ», а второй завершает трансфер в «Манчестер Юнайтед».