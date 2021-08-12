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Англия. Премьер-лига

Рюдигер стал трансферной целью «Реала»

12 Августа 2021 • 11:23 Комментировать
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Мадридский «Реал», лишившийся этим летом двух центральных защитников, находится в поисках усиления оборонительной линии. По данным Sky Sports, «королевский» клуб обратил внимание на защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

Мадридский гранд намерен воспользоваться истекающим контрактом немецкого игрока с «пенсионерами». Если стороны не продлят соглашение, то уже в январе Рюдигер сможет вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что этим летом «Реал» покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Первый стал игроком «ПСЖ», а второй завершает трансфер в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2021
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