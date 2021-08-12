Шакири согласовал контракт с «Лионом»

Хавбек Джердан Шакири с каждым днем все ближе к переходу из «Ливерпуля» в «Лион». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта журналиста Джанлука ди Марцио, швейцарец провел переговоры с французским клубом и достиг договоренности по личному контракту.

Шакири подпишет с «ткачами» трехлетнее трудовое соглашение. Чтобы трансфер состоялся, клубам нужно согласовать сумму сделки. «Лион» предложил мерсисайдцам шесть миллионов евро, однако такая сумма не устроила англичан. Переговоры продолжаются.

Джердан выступает за «красных» с 2018 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 29-летний швейцарец провел 14 матчей и сделал два ассиста.