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Англия. Премьер-лига

Шакири согласовал контракт с «Лионом»

12 Августа 2021 • 08:37 Комментировать
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Хавбек Джердан Шакири с каждым днем все ближе к переходу из «Ливерпуля» в «Лион». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта журналиста Джанлука ди Марцио, швейцарец провел переговоры с французским клубом и достиг договоренности по личному контракту.

Шакири подпишет с «ткачами» трехлетнее трудовое соглашение. Чтобы трансфер состоялся, клубам нужно согласовать сумму сделки. «Лион» предложил мерсисайдцам шесть миллионов евро, однако такая сумма не устроила англичан. Переговоры продолжаются.

Джердан выступает за «красных» с 2018 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 29-летний швейцарец провел 14 матчей и сделал два ассиста.

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Лион Джердан Шакири Трансферы футбола - лето 2021
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