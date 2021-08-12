«Челси» расстанется с одним из форвардов

Лондонский «Челси» расстанется с форвардом Миши Бачуайи в текущее трансферное окно. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта рапортует инсайдер Николо Скира. Бельгийский футболист не входит в планы тренерского штаба команды.

Возможным вариантом продолжения карьеры нападающего называется стамбульский «Бешикташ». Турецкий клуб уже вступил в переговоры с «пенсионерами».

Бачуайи является игроком «Челси» с июля 2016 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне бельгиец играл на правах аренды за «Кристал Пэлас». Миши принял участие в 18 матчах АПЛ и отметился двумя забитыми мячами.