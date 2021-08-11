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Англия. Премьер-лига

​Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

11 Августа 2021 • 17:38 Комментировать
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В ближайшие часы «Манчестер Юнайтед» объявит о завершении перехода в свои ряды защитника Рафаэля Варана. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист Фабрицио Романо, Варан завершил вторую часть медицинского обследования и поставил подпись под контрактом с «красными дьяволами», рассчитанным до конца июня 2025 года.

Рафаэль Варан выступал за «Реал» на протяжении десяти последних сезонов. За мадридский куб француз провёл 360 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 7 результативными передачами на партнёров.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявлял о достижении договорённости с «Реалом» по трансферу Рафаэля Варана.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021
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