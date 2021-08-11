«Арсенал» продаст Уиллока в «Ньюкасл»

Полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок близок к переходу в «Ньюкасл», передаёт Goal. Сообщается, что клубы уже договорились между собой по поводу трансфера англичанина.

Сейчас «Ньюкасл» должен согласовать условия контракта с игроком и тогда о переходе объявят официально. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

Напомним, что Уиллок является воспитанником «Арсенала». Вторую часть прошлого сезона он выступал за «Ньюкасл» на правах аренды. В составе «сорок» он сыграл 14 матчей, в которых забил восемь голов. Главный тренер клуба Стив Брюс неоднократно заявлял, что хочет оставить полузащитника в своей команде.