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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» продаст Уиллока в «Ньюкасл»

11 Августа 2021 • 15:19 Комментировать
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Полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок близок к переходу в «Ньюкасл», передаёт Goal. Сообщается, что клубы уже договорились между собой по поводу трансфера англичанина.

Сейчас «Ньюкасл» должен согласовать условия контракта с игроком и тогда о переходе объявят официально. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

Напомним, что Уиллок является воспитанником «Арсенала». Вторую часть прошлого сезона он выступал за «Ньюкасл» на правах аренды. В составе «сорок» он сыграл 14 матчей, в которых забил восемь голов. Главный тренер клуба Стив Брюс неоднократно заявлял, что хочет оставить полузащитника в своей команде.

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Ньюкасл Арсенал Лондон Джо Уиллок Трансферы футбола - лето 2021
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