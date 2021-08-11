«Лестер» и «Севилья» претендуют на экс-защитника «Ливерпуля»

Защитник гельзенкирхенского «Шальке» Озан Кабак, поигравший в прошлом сезоне за «Ливерпуль» на правах аренды, находится в сфере интересов двух европейских клубом.

Согласно сведениям Calciomercato, 21-летний турецкий футболист имеет варианты продолжения карьеры в Англии и Испании. Заинтересованность в услугах Кабака проявляют «Лестер» и «Севилья». Клубы хотят оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Во второй половине прошлого сезона Озан выступал за «Ливерпуль». В составе мерсисайдцев защитник провел девять матчей в рамках АПЛ и получил три желтые карточки.