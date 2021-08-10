«Вулверхэмптон» испытывает трудности с продажей Кутроне

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» испытывает трудности с поиском покупателей для своего нападающего, итальянца Патрика Кутроне. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, зарплата Кутроне является одной из наивысших в стане «волков» (80 тысяч евро в неделю), и именно это отпугивает другие клубы, так как футболист не оправдывает вкладываемые в него суммы.

Патрик Кутроне перешел в «Вулверхэмптон» из «Милана» два года назад за сумму, приблизительно равную 16 миллионам евро. Сейчас английский клуб желает отбить хоть какую-то часть потраченных денег, однако предложений по полному выкупу контракта игрока не поступает. Утверждается, что «волки» в очередной раз могут пойти на сдачу футболиста в аренду.

За два сезона Патрик Кутроне провел за «Вулверхэмптон» 28 матчей. Также итальянец выступал на правах аренды за «Фиорентину» и «Валенисию».