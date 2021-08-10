АПЛ запретит посещение матчей за дискриминацию

На официальном сайте Английской Премьер-лиги опубликовано официальное заявление руководства, в котором повествуется о новых запретах при посещении матчей чемпионата.

В сообщении говорится, что личностям, замешанным в скандалах, связанных с дискриминацией любого другого человека, присутствующего на матче АПЛ, будь то стюард, футболист, или другой болельщик, будет запрещено посещать поединки лиги на стадионах. Запреты будут не временными, а постоянными.

Утверждается, что клубы Премьер-лиги согласились пойти на такие меры.

Сезон 2021/22 в элите английского футбола берёт свое начало в пятницу, 13 августа матчем «Брентфорда» и «Арсенала».