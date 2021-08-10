Матич: «МЮ» пора выиграть трофей»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от нового сезона.

«Мы сделали шаг вперёд, в сравнении с прошлыми сезонами, но нам снова не удалось выиграть трофей. Мы не выиграли Лигу Европы, но я думаю, что команда стала лучше при этом. В новом сезоне мы намерен бороться за все трофеи, чтобы наконец-то что-то выиграть. Надеюсь, что после выигранного титула нам станет намного проще. Сейчас команде нужно выиграть, что почувствоваться эту энергию. Нашей главной целью на этот сезон должно быть завоевание трофея», - цитирует полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, что последним успехом «Манчестер Юнайтед» стала победа в Лиге Европы в 2017 году.