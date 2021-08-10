Представители лондонского «Тоттенхэма» встретятся с агентом сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича сегодня. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, агент футболиста будет сегодня в Лондоне, где и пройдет встреча. «Фиалки» требуют за своего нападающего 70 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что «Тоттенхэм» готов выплатить грандиозную сумму за аргентинского нападающего миланского «Интера» - Лаутаро Мартинеса.

В прошлом сезоне Душан Влахович провел за «Фиорентину» 37 матчей и забил 21 гол. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.