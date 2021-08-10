«Рома» согласовала с «Челси» трансфер Абрахама

«Рома» договорилась о трансфере нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама, утверждают журналисты Sky Sport Italia. Итальянский клуб арендует 23-летнего англичанина на сезон-2021/2022 с правом выкупа.

В общей сложности переход форварда обойдется «волкам» в 40 миллионов евро. Что касается самого Абрахама, то игрок пока не принял окончательного решения о будущем.

Напомним, ранее «Рома» усилила атакующую линию экс-нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым.

Абрахам отметился шестью голами и одной результативной передачей в 22 матчах прошлого сезона чемпионата Англии.