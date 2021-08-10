Триппьера не будет в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Киран Триппьер, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям журналистов The Times, «красные дьяволы» передумали подписывать игрока. Манкунианцы решили сделать ставку на Диогу Далота в предстоящем сезоне.

Таким образом, единственным претендентом на Триппьера остается лондонский «Арсенал». «Канонирам» придется раскошелиться на 40 миллионов евро, чтобы подписать защитника. Именно такой ценник установил на англичанина «Атлетико».

До переезда в чемпионат Испании Триппьер на протяжении четырех сезонов защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».