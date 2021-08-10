«Ювентус» и клубы АПЛ претендуют на полузащитника «Баварии»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги. По сведениям Bild, в подписании 27-летнего французского полузащитника заинтересованы лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед».

Также интерес к игроку существует в чемпионате Италии. Предложить контракт Толиссо может туринский «Ювентус».

Руководство «Баварии» готово расстаться с Корентином этим летом, если за него предложат порядка десяти миллионов евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги полузащитник провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2022 года.