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Англия. Премьер-лига

Дубль Фирмино позволил «Ливерпулю» одолеть «Осасуну»

09 Августа 2021 • 23:13 Комментировать
Осасуна
...
Эспаньол
2.25 3.30 3.30
14.08 18:00
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«Ливерпуль» провёл товарищеский матч с испанской «Осасуной». Стартовый свисток прозвучал на 20 минут позже запланированного времени, так как не все болельщики успели занять свои места. И они вряд ли могут считать себя разочарованными происходящим в предсезонной встрече. Уже к перерыву «красные» громили испанцев после голов Такуми Минамино и Роберто Фирмино (дважды). Соперник смог оформить гол престижа после того, как полностью заменил весь состав - 3:1.

Протокол игры  
Ливерпуль 3:1 Осасуна
(1:0) Аресо Хесус 14'    
(2:0) Фирмино Роберто 21'    
(3:0) Фирмино Роберто 41'    
    70' Кике Гарсия (3:1)
Келлехер Каомхин Конате Ибраима   80' (Conor Bradley (   80') Гомес Джо   60' (Кларксон Лейтон (   60') Цимикас Костас Фирмино Роберто   60' (Алькантара Тьяго (   60') Окслейд-Чемберлен Алекс Джонс Кёртис   30' (Вудбёрн Бенджамин (   30') Минамино Такуми   71' (Хендерсон Джордан (   71') Kaide Gordon   46' (Ориги Дивок (   46') Уильямс Неко   80' (Дэвис Бен II (   80') Фабиньо Энрике   60' (Уильямс Рис III (   60')
Запасные: Кариус Лорис Кейн Джек Дэвис Харви
Хуан Перес II   46' (Эррера Серхио (   46') Круз Хуан   61' (Барха Энрике (   61') Унаи Гарсия   47' (Рамальо Чимено (   47') Гарсия Давид III   46' (Грау Хауме (   46') Аресо Хесус   61' (Гарсия Рубен (   61') Ойер Санхурхо   47' (Кике Гарсия (   47') Торрес Роберто   61' (Видаль Начо (   61') Перес Иньиго   46' (Будимир Анте (   46') Торро Лукас   47' (Мартинес Хавьер II (   47') Авила Эсекьель   46' (Дуфур Унаи (   46') Барберо Иван   47' (Орос Аймар (   47')
Запасные: Брашанац Дарко
09 августа.

 

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Ливерпуль Осасуна Роберто Фирмино
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