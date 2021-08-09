Дубль Фирмино позволил «Ливерпулю» одолеть «Осасуну»

«Ливерпуль» провёл товарищеский матч с испанской «Осасуной». Стартовый свисток прозвучал на 20 минут позже запланированного времени, так как не все болельщики успели занять свои места. И они вряд ли могут считать себя разочарованными происходящим в предсезонной встрече. Уже к перерыву «красные» громили испанцев после голов Такуми Минамино и Роберто Фирмино (дважды). Соперник смог оформить гол престижа после того, как полностью заменил весь состав - 3:1.