Дубль Фирмино позволил «Ливерпулю» одолеть «Осасуну»

«Ливерпуль» провёл товарищеский матч с испанской «Осасуной». Стартовый свисток прозвучал на 20 минут позже запланированного времени, так как не все болельщики успели занять свои места. И они вряд ли могут считать себя разочарованными происходящим в предсезонной встрече. Уже к перерыву «красные» громили испанцев после голов Такуми Минамино и Роберто Фирмино (дважды). Соперник смог оформить гол престижа после того, как полностью заменил весь состав - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Аресо Хесус 14'
|(2:0) Фирмино Роберто 21'
|(3:0) Фирмино Роберто 41'
|70' Кике Гарсия (3:1)
Келлехер Каомхин • Конате Ибраима 80' ( Conor Bradley ( 80') • Гомес Джо 60' ( Кларксон Лейтон ( 60') • Цимикас Костас • Фирмино Роберто 60' ( Алькантара Тьяго ( 60') • Окслейд-Чемберлен Алекс • Джонс Кёртис 30' ( Вудбёрн Бенджамин ( 30') • Минамино Такуми 71' ( Хендерсон Джордан ( 71') • Kaide Gordon 46' ( Ориги Дивок ( 46') • Уильямс Неко 80' ( Дэвис Бен II ( 80') • Фабиньо Энрике 60' ( Уильямс Рис III ( 60')
Запасные: Кариус Лорис • Кейн Джек • Дэвис Харви
Хуан Перес II 46' ( Эррера Серхио ( 46') • Круз Хуан 61' ( Барха Энрике ( 61') • Унаи Гарсия 47' ( Рамальо Чимено ( 47') • Гарсия Давид III 46' ( Грау Хауме ( 46') • Аресо Хесус 61' ( Гарсия Рубен ( 61') • Ойер Санхурхо 47' ( Кике Гарсия ( 47') • Торрес Роберто 61' ( Видаль Начо ( 61') • Перес Иньиго 46' ( Будимир Анте ( 46') • Торро Лукас 47' ( Мартинес Хавьер II ( 47') • Авила Эсекьель 46' ( Дуфур Унаи ( 46') • Барберо Иван 47' ( Орос Аймар ( 47')
Запасные: Брашанац Дарко
09 августа.