Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить атакующую линию своей команды. По информации Corriere dello Sport, португальский специалист попросил клуб подписать нападающего Тэмми Абрахама из «Челси».

Лондонский клуб готов продать Абрахама, но хочет выручить за этот трансфер 47 миллионов евро. В «Роме» считают такую цену завышенной и будут пытаться договориться об аренде форварда с возможностью выкупа.

Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего Тэмми Абрахама в 38 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий забил 12 голов в 32 матчах за «Челси» во всех соревнованиях.