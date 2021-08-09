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Англия. Премьер-лига

«Арсенал» следит за Лингардом

09 Августа 2021 • 16:53 Комментировать (1)
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду, передаёт Football London. 

Сообщается, что «канониры» не сумели договориться с «Лестером» по поводу трансфера Джеймса Мэддисона и теперь обратили своё внимание на Лингарда. Полузащитник в прошлом сезоне выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Сам игрок заинтересован в смене клуба, так как не входит в планы главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что 28-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить права на полузащитника.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2021
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LMI
09 Августа 2021 в 18:36
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