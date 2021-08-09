«Арсенал» следит за Лингардом

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду, передаёт Football London.

Сообщается, что «канониры» не сумели договориться с «Лестером» по поводу трансфера Джеймса Мэддисона и теперь обратили своё внимание на Лингарда. Полузащитник в прошлом сезоне выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Сам игрок заинтересован в смене клуба, так как не входит в планы главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что 28-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить права на полузащитника.