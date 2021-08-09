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Англия. Премьер-лига

​Лукаку проходит медицинское обследование в Милане

09 Августа 2021 • 15:56 Комментировать
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Ромелу Лукаку всё ближе к тому, чтобы снова стать футболистом «Челси». Как сообщает SportMediaset, бельгийский форвард уже проходит первую часть своего медицинского обследования перед трансфером. Обследование футболист проходит в одной из клиник Милана.

В своё время Ромелу Лукаку не смог заиграть в составе «Челси». Бельгийский футболист провёл 15 матчей за лондонскую команду, но ни разу не смог забить.

За «Интер» Ромелу Лукаку выступал на протяжении двух последних сезонов. За это время бельгиец сыграл в 95 матчах, забил 64 гола и отдал 16 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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