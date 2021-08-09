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Англия. Премьер-лига

Стерлинг обсуждает с «Манчестер Сити» новый контракт

09 Августа 2021 • 14:20 Комментировать
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт The Sun. Стороны уже начали переговоры по этому поводу.

Сообщалось, что англичанин хочет сменить клуб, так как потерял место в стартовом составе. Кроме этого, чемпионы Англии подписали Джека Грилиша, что тоже могло отразиться на перспективах Стерлинга, однако в клубе до сих пор на него рассчитывают и хотят продлить соглашение, которое истекает в июне 2023 года.

Напомним, что нападающий перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году за почти 65 миллионов евро. За это время он трижды становился чемпионом Англии в составе своего клуба.

Ранее стало известно, что Стерлинг не намерен продолжать карьеру в «Тоттенхэме».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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