«Вест Хэм» нацелился на форварда «Ливерпуля»

Бельгийский нападающий Дивок Ориги, права на которого принадлежат «Ливерпулю», попал в сферу интересов другого представителя английской Премьер-лиги. Об этом информирует Football Insider.

Источник рапортует, что подписать 26-летнего форварда хочет лондонский «Вест Хэм». Мерсисайдцы готовы продать Ориги, но пока не определились с точной стоимостью игрока. Клуб оценивает Дивока в 17-24 миллиона евро.

Бельгиец пополнил ряды «Ливерпуля» в 2014 году. «Красные» приобрели Ориги у «Лилля» за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ форвард провел девять матчей, не отметившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.