«Арсенал» опережает «МЮ» в споре за Триппьера

Фланговый защитник Киран Триппьер может покинуть мадридский «Атлетико» и вернуться в чемпионат Англии. По сообщениям The Sun, главным претендентом на игрока является лондонский «Арсенал».

Интерес к 30-летнему футболисту также проявляет «Манчестер Юнайтед», однако позиции «канониров» в споре за игрока выглядят предпочтительнее.

Ранее сообщалось, что «матрасники» продадут Триппьера, если за него заплатят 40 миллионов евро.

Защитник перебрался в стан испанский топ-клуб из лондонского «Тоттенхэма» летом 2019 года. Действующее трудовое соглашение англичанина с «матрасниками» рассчитано до середины 2023 года.