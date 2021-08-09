Фоден не поможет «Манчестер Сити» на старте сезона

«Манчестер Сити» лишился полузащитника Фила Фодена из-за повреждения, об этом рапортует The Telegraph.

Как сообщает источник, футболист начал испытывать проблемы во время Евро-2020. Травма 21-летнего игрока усугубилась после возвращения в стан «горожан». По этой причине Фил проведет в лазарете около месяца.

Таким образом, Фоден не поможет своей команде на старте нового сезона АПЛ.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 поединках чемпионата Англии, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят предложить Филу новый контракт.