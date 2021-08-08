Миланский «Интер» накануне прощания с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, ожидающего прохождения медицинского обследования в лондонском «Челси», ищет усиление в линию нападения. Альтернативой бельгийцу миланцы определили французского футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Об этом сообщает The Mirror.

Утверждается, что мешать трансферу француза манкунианцы не собираются. Они готовы предложить «Интеру» аренду футболиста с правом выкупа, или повесят ценник на игрока, равный 50 миллионам евро.

В прошлом сезоне за «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль провел 36 матчей, в которых отметился 7 голами и 9 голевыми пасами.