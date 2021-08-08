​Кейн до четверга будет тренироваться самостоятельно

Гарри Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма». До четверга форвард будет отбывать карантин в отеле The Lodge и при этом тренироваться самостоятельно. Об этом сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе появлялась информация о том, что Гарри Кейн не прибыл в расположение «Тоттенхэма» вовремя и стал пропускать тренировки, в связи с чем клуб готовит санкции. В пятницу футболист опроверг сообщения о нежелании тренироваться.

Ранее Гарри Кейн давал понять, что хочет сменить «Тоттенхэм» на другой клуб на фоне желания завоёвывать трофеи. Пока что в своей карьере Кейн не выиграл ни одного титула.