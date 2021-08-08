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Англия. Премьер-лига

​Кейн до четверга будет тренироваться самостоятельно

08 Августа 2021 • 15:27 Комментировать
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Гарри Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма». До четверга форвард будет отбывать карантин в отеле The Lodge и при этом тренироваться самостоятельно. Об этом сообщает Sky Sports. 

На прошлой неделе появлялась информация о том, что Гарри Кейн не прибыл в расположение «Тоттенхэма» вовремя и стал пропускать тренировки, в связи с чем клуб готовит санкции. В пятницу футболист опроверг сообщения о нежелании тренироваться.

Ранее Гарри Кейн давал понять, что хочет сменить «Тоттенхэм» на другой клуб на фоне желания завоёвывать трофеи. Пока что в своей карьере Кейн не выиграл ни одного титула.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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