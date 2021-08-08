«Интер» уже смирился с потерей Ромелу Лукаку – в ближайшие дни или даже часы бельгиец должен стать футболистом «Челси». Между тем, миланский клуб работает в направлении подписания нового нападающего. По данным Mirror, «нерадзурри» хотят заменить Лукаку Антони Марсьялем из «Манчестер Юнайтед». «Интер» рассчитывает взять 25-летнего француза в аренду. «Красные дьяволы» готовы пойти на эту сделку при условии включения в неё пункта об обязательном выкупе игрока за определённую сумму.

Стоит сказать, что «Интер» уже пытался подписать Антони Марсьяля в 2019 году, но тогда футболист остался в «Манчестер Юнайтед».