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Англия. Премьер-лига

Лукаку пройдёт обследование для «Челси» до конца дня

08 Августа 2021 • 09:34 Комментировать
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Ромелу Лукаку всё ближе к тому, чтобы второй раз в своей карьере перебраться в «Челси». Как сообщает The Athletic, до конца воскресенье бельгийский нападающий пройдёт медицинское обследование для лондонского клуба, после чего контракт будет подписан.

Ранее появлялась информация о том, что «Интер» и «Челси» уже согласовали переход Ромелу Лукаку. Клуб из Милана в рамках этой сделки получит 115 миллионов евро.

В своё время Ромелу Лукаку уже был игроком «Челси». Впрочем, за первую команду он провёл на поле только 466 минут в 15 матчах. В этих матчах Лукаку ни разу не удавалось забить.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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