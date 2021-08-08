Лукаку пройдёт обследование для «Челси» до конца дня

Ромелу Лукаку всё ближе к тому, чтобы второй раз в своей карьере перебраться в «Челси». Как сообщает The Athletic, до конца воскресенье бельгийский нападающий пройдёт медицинское обследование для лондонского клуба, после чего контракт будет подписан.

Ранее появлялась информация о том, что «Интер» и «Челси» уже согласовали переход Ромелу Лукаку. Клуб из Милана в рамках этой сделки получит 115 миллионов евро.

В своё время Ромелу Лукаку уже был игроком «Челси». Впрочем, за первую команду он провёл на поле только 466 минут в 15 матчах. В этих матчах Лукаку ни разу не удавалось забить.