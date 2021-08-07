​Жоржиньо отреагировал на грядущий переход Лукаку в «Челси»

Судя по всему, Ромелу Лукаку всё-таки возвращается в «Челси». Авторитетные инсайдеры утверждают, что сделка уже закрыта. Между тем, вопрос о грядущем трансфере Лукаку получил хавбек «пенсионеров» Жоржиньо.

«Лукаку в последнее время отлично проводил сезоны и становился чемпионом Италии. Нет никаких сомнений в том, что такой футболист способен внести большой вклад.

Любой футболист, который придёт, чтобы внести большой вклад, того стоит. Посмотрим, что будет дальше», - высказался Жоржиньо для TNT Sports.

В своё время Ромелу Лукаку не удалось заиграть в «Челси», и он принялся ездить по арендам, а затем был выкуплен «Эвертоном».