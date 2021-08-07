​Тухель назвал двух легенд «Челси», которых он подписал бы прямо сейчас

Рулевой «Челси» Томас Тухель получил вопрос о том, кого бы из экс-игроков команды он подписал, имея машину времени.

«Сложный вопрос! Я каждый день работаю с Петром Чехом, так что я выберу его с его опытом. Было бы весело поработать с ним как с футболистом.

Недавно я смотрел документальный фильм о Чехе и Дидье Дрогба. У них обоих был фантастический победный менталитет. Они были сосредоточенными и целеустремлёнными. Так что они были бы полезны любой команде», - рассказал Тухель в интервью клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Челси» проведёт 11 августа против «Вильярреала». Это будет битва за Суперкубок УЕФА.