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Англия. Премьер-лига

​Тухель назвал двух легенд «Челси», которых он подписал бы прямо сейчас

07 Августа 2021 • 17:59 Комментировать
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Рулевой «Челси» Томас Тухель получил вопрос о том, кого бы из экс-игроков команды он подписал, имея машину времени.

«Сложный вопрос! Я каждый день работаю с Петром Чехом, так что я выберу его с его опытом. Было бы весело поработать с ним как с футболистом.

Недавно я смотрел документальный фильм о Чехе и Дидье Дрогба. У них обоих был фантастический победный менталитет. Они были сосредоточенными и целеустремлёнными. Так что они были бы полезны любой команде», - рассказал Тухель в интервью клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Челси» проведёт 11 августа против «Вильярреала». Это будет битва за Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Петр Чех Томас Тухель
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