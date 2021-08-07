В ближайшие дни Ромелу Лукаку снова примерит на себе футболку «Челси», о чём сообщает SportItalia. По данным источника, лондонский клуб согласовал трансфер бельгийского форварда с «Интером». «Пенсионеры» заплатят за 28-летнего игрока 115 миллионов евро. В сделке не будет присутствовать каких-либо других футболистов.

Напомним, что Ромелу Лукаку в своё время не смог раскрыться в «Челси». Поговаривают, что Томас Тухель пообщался с футболистом и дал ему понять, что теперь он будет важной фигурой в лондонской команде.

Отметим, что за «Интер» Ромелу Лукаку выступал на протяжении двух сезонов.