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Англия. Премьер-лига

​Лукаку вернётся в «Челси» - клубы согласовали трансфер слухи

07 Августа 2021 • 17:39 Комментировать
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В ближайшие дни Ромелу Лукаку снова примерит на себе футболку «Челси», о чём сообщает SportItalia. По данным источника, лондонский клуб согласовал трансфер бельгийского форварда с «Интером». «Пенсионеры» заплатят за 28-летнего игрока 115 миллионов евро. В сделке не будет присутствовать каких-либо других футболистов.

Напомним, что Ромелу Лукаку в своё время не смог раскрыться в «Челси». Поговаривают, что Томас Тухель пообщался с футболистом и дал ему понять, что теперь он будет важной фигурой в лондонской команде.

Отметим, что за «Интер» Ромелу Лукаку выступал на протяжении двух сезонов.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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