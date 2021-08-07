Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

07 Августа 2021 • 14:35 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В стане «Манчестер Юнайтед» зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом отрапортовала пресс-служба «красных дьяволов».

Манкунианцы сообщили, что положительный тест на Covid-19 сдал нападающий Джесси Лингард. Из-за этого футболиста перевели на самоизоляцию. Скорее всего, он пропустит старт нового сезона английской Премьер-лиги.

В первом туре чемпионата Англии манкунианцы встретятся с «Лидсом». Матч пройдет 14 августа на «Олд Траффорд».

Во второй половине минувшего сезона Лингард выступал на правах аренды за «Вест Хэм». Он провел 16 матчей, забил девять голов и отдал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
14:35 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хамес: «Месси должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе» 6
10:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о своём прозвище в «Челси» 3
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет оформить переход Лукаку до понедельника
02:22 · Англия. Премьер-лига
Лестер - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:38 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ренна» может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар – новая цель «Вест Хэма»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала» 1
06 Августа
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Брентфорда» выступил против преклонения колена в матчах АПЛ 3
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» арендовал полузащитника «Пармы»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клайн подписал контракт с «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем
 