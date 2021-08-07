Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

В стане «Манчестер Юнайтед» зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом отрапортовала пресс-служба «красных дьяволов».

Манкунианцы сообщили, что положительный тест на Covid-19 сдал нападающий Джесси Лингард. Из-за этого футболиста перевели на самоизоляцию. Скорее всего, он пропустит старт нового сезона английской Премьер-лиги.

В первом туре чемпионата Англии манкунианцы встретятся с «Лидсом». Матч пройдет 14 августа на «Олд Траффорд».

Во второй половине минувшего сезона Лингард выступал на правах аренды за «Вест Хэм». Он провел 16 матчей, забил девять голов и отдал четыре ассиста.