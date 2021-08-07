Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса

07 Августа 2021 • 13:31 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Фланговый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис, отлично зарекомендовавший себя на чемпионате Европы - 2020, находится в сфере интересов двух европейских клубов.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, в трансфере 25-летнего голландского игрока заинтересованы миланский «Интер» и «Эвертон». В ПСВ заявили, что готовы расстаться с футболистом, если за него заплатят 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дензел отыграл за клуб из Эйндховена 41 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Действующее соглашение защитника рассчитано до середины 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эвертон Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
14:35 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хамес: «Месси должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе» 6
10:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о своём прозвище в «Челси» 3
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет оформить переход Лукаку до понедельника
02:22 · Англия. Премьер-лига
Лестер - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:38 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ренна» может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар – новая цель «Вест Хэма»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала» 1
06 Августа
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Брентфорда» выступил против преклонения колена в матчах АПЛ 3
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» арендовал полузащитника «Пармы»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клайн подписал контракт с «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем
 