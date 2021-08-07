«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса

Фланговый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис, отлично зарекомендовавший себя на чемпионате Европы - 2020, находится в сфере интересов двух европейских клубов.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, в трансфере 25-летнего голландского игрока заинтересованы миланский «Интер» и «Эвертон». В ПСВ заявили, что готовы расстаться с футболистом, если за него заплатят 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дензел отыграл за клуб из Эйндховена 41 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Действующее соглашение защитника рассчитано до середины 2023 года.