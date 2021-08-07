Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина

07 Августа 2021 • 12:35 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Никола Миленкович может покинуть «Фиорентину» ради предложения из английской Премьер-лиги. Заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляет лондонский «Вест Хэм».

Согласно информации инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», «молотобойцы» сделали предложение флорентийскому клубу. Англичане готовы купить Миленковича за 18 миллионов евро.

С самим защитником лондонцы планируют подписать четырехлетнее соглашение. Игроку обещана заработная плата в размере 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Никола провел 34 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хамес: «Месси должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе» 5
10:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о своём прозвище в «Челси» 2
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет оформить переход Лукаку до понедельника
02:22 · Англия. Премьер-лига
Лестер - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:38 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ренна» может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар – новая цель «Вест Хэма»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала» 1
06 Августа
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Брентфорда» выступил против преклонения колена в матчах АПЛ 3
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» арендовал полузащитника «Пармы»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клайн подписал контракт с «Кристал Пэлас»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет заполучить нападающего «Фиорентины»
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить за де Лихта 50 миллионов евро и Вернера 4 слухи
Все новости
Рекомендуем
 