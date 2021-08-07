«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина

Защитник Никола Миленкович может покинуть «Фиорентину» ради предложения из английской Премьер-лиги. Заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляет лондонский «Вест Хэм».

Согласно информации инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», «молотобойцы» сделали предложение флорентийскому клубу. Англичане готовы купить Миленковича за 18 миллионов евро.

С самим защитником лондонцы планируют подписать четырехлетнее соглашение. Игроку обещана заработная плата в размере 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Никола провел 34 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.