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Англия. Премьер-лига

«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку

07 Августа 2021 • 11:47 Комментировать
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Боссы лондонского «Челси» направили новое предложение в офис миланского «Интера» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно данным британских журналистов, «пенсионеры» предложили «нерадзурри» 95 миллионов фунтов (~112 миллионов евро). Решение чемпиона Италии пока неизвестно.

Сам Лукаку ранее заявил о желании вернуться на «Стэмфорд Бридж» и попросил миланский клуб продать его в «Челси».

Бельгийский бомбардир выступал за лондонцев с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Эвертон». В составе «Интера» нападающий играет с 2019 года.

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Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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