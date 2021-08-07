«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку

Боссы лондонского «Челси» направили новое предложение в офис миланского «Интера» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Согласно данным британских журналистов, «пенсионеры» предложили «нерадзурри» 95 миллионов фунтов (~112 миллионов евро). Решение чемпиона Италии пока неизвестно.

Сам Лукаку ранее заявил о желании вернуться на «Стэмфорд Бридж» и попросил миланский клуб продать его в «Челси».

Бельгийский бомбардир выступал за лондонцев с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Эвертон». В составе «Интера» нападающий играет с 2019 года.