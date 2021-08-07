Хамес: «Месси должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе»

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в АПЛ за «Эвертон», дал совет аргентинцу Лионелю Месси, покинувшему каталонскую «Барселону».

«Лео должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе». Это будет настоящая бомба. Многие хотели бы увидеть их в одной команде.

Футбол сильно меняется, уход Лионеля из «Барселоны» - подтверждение этому», - передает слова колумбийца газета Marca.

Главным претендентом на Месси считается «ПСЖ». Вице-чемпион Франции уже провел переговоры с 34-летним аргентинцем. По сообщениям СМИ, стороны очень близки к подписанию трудового соглашения.