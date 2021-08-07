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Англия. Премьер-лига

Хамес: «Месси должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе»

07 Августа 2021 • 11:33 Комментировать (4)
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Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в АПЛ за «Эвертон», дал совет аргентинцу Лионелю Месси, покинувшему каталонскую «Барселону».

«Лео должен присоединиться к Роналду в «Ювентусе». Это будет настоящая бомба. Многие хотели бы увидеть их в одной команде.

Футбол сильно меняется, уход Лионеля из «Барселоны» - подтверждение этому», - передает слова колумбийца газета Marca.

Главным претендентом на Месси считается «ПСЖ». Вице-чемпион Франции уже провел переговоры с 34-летним аргентинцем. По сообщениям СМИ, стороны очень близки к подписанию трудового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хамес Родригес
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
LMI
07 Августа 2021 в 12:10
Слушайте, работники ФИАТа тогда вообще зарплату перестанут получать
Don sangre
07 Августа 2021 в 12:05
Это вряд ли!... Оба они не потерпят конкуренции потому как привыкли что игра строится через них!
Alex1972
07 Августа 2021 в 11:42
Гелевый не согласится...
Deathzetk
07 Августа 2021 в 12:18
ну гном будет снаряды подносить лучшему бомбардиру за всё время футбола
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