Тухель рассказал о своём прозвище в «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поведал о своем прозвище в английском клубе.

«Меня здесь часто называют ТТ. Это мои инициалы на тренировочном костюме. Мне по душе такое прозвище. Я не против, чтобы меня так называли в дальнейшем», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

47-летний тренер возглавил «пенсионеров» в январе текущего года. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

Под руководством Тухеля «Челси» стал триумфатором Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В английской Премьер-лиге столичный коллектив финишировал на четвертой строчке.