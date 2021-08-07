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Англия. Премьер-лига

Тухель рассказал о своём прозвище в «Челси»

07 Августа 2021 • 10:22 Комментировать (2)
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поведал о своем прозвище в английском клубе.

«Меня здесь часто называют ТТ. Это мои инициалы на тренировочном костюме. Мне по душе такое прозвище. Я не против, чтобы меня так называли в дальнейшем», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

47-летний тренер возглавил «пенсионеров» в январе текущего года. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

Под руководством Тухеля «Челси» стал триумфатором Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В английской Премьер-лиге столичный коллектив финишировал на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
07 Августа 2021 в 10:57
в РПЛ работал бы - Тухлым прозвали
Don sangre
07 Августа 2021 в 12:11
Или Тухно.... Жаль что к нам он вряд ли поедет... Ну если так чисто ради бабла. .
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