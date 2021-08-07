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Англия. Премьер-лига

«Челси» хочет оформить переход Лукаку до понедельника

07 Августа 2021 • 09:45 Комментировать
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Лондонский «Челси» не хочет медлить с подписанием бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Согласно сведениям The Athletic, «пенсионеры» намерены приобрести форварда у миланского «Интера» до наступления понедельника.

В английском клубе рассчитывают побыстрее оформить сделку, чтобы Ромелу прошел подготовку с командой к старту нового сезона Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что бельгиец попросил руководство «Интера» о трансфере в «Челси». Он уже согласовал с лондонцами пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром «нерадзурри» в Серии А. Бельгиец записал на свой счет 24 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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