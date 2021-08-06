«Уотфорд» арендовал полузащитника «Пармы»

Полузащитник итальянской «Пармы» Юрай Куцка подписал контракт с «Уотфордом», сообщает BBC.

34-летний футболист сборной Словакии следующий сезон проведет в английском клубе на правах аренды. Игрок выразил благодарность своей предыдущей команде и рассказал, что причиной его временного переезда на Туманный Альбион является детская мечта сыграть в английской Премьер-лиге.

Юрай Куцка выступал за «Парму» с 2019 года. В течение этого периода он провел 54 матча в чемпионате Италии, отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По итогам прошлого сезона пармезанцы покинули Серию А.