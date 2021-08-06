«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса

Товарищеский поединок между «Севильей» и «Астон Виллой» не состоится по причине COVID-19.

«Рохибланкос» подтвердили, что они не вылетели на запланированный контрольный матч с представителем АПЛ. Андалусийцы должны были сегодня вечером отправиться в Англию для встречи с командой Дина Смита на «Вилла Парк». Но вспышка коронавируса заставила испанцев резко свернуть свои изначальные планы.

По информации Marca, среди членов тренерского штаба клуба есть заболевшие на коронавирус, но фамилии инфицированных пока остаются в тайне.

К слову, первый матч «Севильи» в новом сезоне Ла Лиги против «Райо Вальекано» запланирован уже на 15 августа.