«Челси» тоже не прочь воспользоваться ситуацией и подписать контракт с Лионелем Месси, находящимся в статусе свободного агента с июля. Как сообщает испанское издание AS, представители лондонского клуба намерены встретиться с окружением Месси. При этом фаворитом на подписание звёздного аргентинца остаётся «ПСЖ».

Отмечается, что в случае подписания Лионеля Месси «Челси» откажется от идеи вернуть в свои ряды Ромелу Лукаку, который два последних сезона провёл в «Интере».

Ранее «Барселона» ошарашила поклонников новостью о том, что из-за финансовых проблем подписать контракт с Лионелем Месси не получится.