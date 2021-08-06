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Англия. Премьер-лига

В «Челси» хотят встретиться с окружением Месси слухи

06 Августа 2021 • 18:49 Комментировать
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«Челси» тоже не прочь воспользоваться ситуацией и подписать контракт с Лионелем Месси, находящимся в статусе свободного агента с июля. Как сообщает испанское издание AS, представители лондонского клуба намерены встретиться с окружением Месси. При этом фаворитом на подписание звёздного аргентинца остаётся «ПСЖ».

Отмечается, что в случае подписания Лионеля Месси «Челси» откажется от идеи вернуть в свои ряды Ромелу Лукаку, который два последних сезона провёл в «Интере».

Ранее «Барселона» ошарашила поклонников новостью о том, что из-за финансовых проблем подписать контракт с Лионелем Месси не получится.

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Челси Лионель Месси Трансферы футбола - лето 2021
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