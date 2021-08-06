Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

​Гвардиола высказался о возможности перехода Месси в «Манчестер Сити»

06 Августа 2021 • 16:26 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Во время пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидаемо получил вопрос по поводу Лионеля Месси.

Напомним, «Барселона» объявила, что новый контракт с Месси подписан не будет из-за текущей финансовой ситуации в клубе.

«Как фанат «Барселоны» я бы хотел, чтобы Месси завершил там карьеру. Я невероятно благодарен самому невероятному игроку, которого я видел в своей жизни. Благодарен за то, что он вывел «Барселону» на новый уровень.

Мы потратили 40 миллионов фунтов на Джека Грилиша, заплатив 100 миллионов при заработанных 60 миллионах. Грилиш будет играть под номером 10, ведь мы уверены в нём, и мы были уверены, что Месси останется в «Барселоне». Теперь Лео не находится в наших мыслях», - высказался Гвардиола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
17:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о ситуации с Кейном
16:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о возможности перехода Месси в «Манчестер Сити»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» обменяет фанатам новые футболки с фамилией Грилиша 1
15:16 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк впервые появился в стартовом составе после травмы
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказался продать Уорд-Прауса за 30 миллионов евро
09:59 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард ЦСКА и «Зенита» может перейти в «Эвертон»
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на форварда «Герты»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Ромеро прошёл медобследование для «Тоттенхэма»
05 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ждет решения защитника «Фиорентины»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Грилиш стал самым дорогостоящим футболистом Премьер-лиги 1
23:24 · Англия. Премьер-лига
Балаге: «Сомневаюсь, что у «Манчестер Сити» есть средства на Месси»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Шакири может покинуть «Ливерпуль»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поблагодарила Грилиша за воспоминания 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Не мог отказаться от работы с Гвардиолой»
Все новости
Рекомендуем
 