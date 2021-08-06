​Гвардиола высказался о возможности перехода Месси в «Манчестер Сити»

Во время пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидаемо получил вопрос по поводу Лионеля Месси.

Напомним, «Барселона» объявила, что новый контракт с Месси подписан не будет из-за текущей финансовой ситуации в клубе.

«Как фанат «Барселоны» я бы хотел, чтобы Месси завершил там карьеру. Я невероятно благодарен самому невероятному игроку, которого я видел в своей жизни. Благодарен за то, что он вывел «Барселону» на новый уровень.

Мы потратили 40 миллионов фунтов на Джека Грилиша, заплатив 100 миллионов при заработанных 60 миллионах. Грилиш будет играть под номером 10, ведь мы уверены в нём, и мы были уверены, что Месси останется в «Барселоне». Теперь Лео не находится в наших мыслях», - высказался Гвардиола.