​«Астон Вилла» обменяет фанатам новые футболки с фамилией Грилиша

Джек Грилиш пошёл на повышение – полузащитник перебрался из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». Бирмингемский клуб в пятницу объявил о том, что фанаты смогут обменять новые футболки сезона 2021/2022 с 10 номером и фамилией Грилиша, которые они успели приобрести в клубном магазине.

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». За первую команду «вилланов» полузащитник провёл во всех соревнованиях 213 матчей, в которых отметился 32 голами и 43 результативными передачами на партнёров.

В первом туре Премьер-лиги «Астон Вилла» 14 августа сыграет против «Уотфорда».