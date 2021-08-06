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Англия. Премьер-лига

​«Астон Вилла» обменяет фанатам новые футболки с фамилией Грилиша

06 Августа 2021 • 15:19 Комментировать (1)
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Джек Грилиш пошёл на повышение – полузащитник перебрался из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». Бирмингемский клуб в пятницу объявил о том, что фанаты смогут обменять новые футболки сезона 2021/2022 с 10 номером и фамилией Грилиша, которые они успели приобрести в клубном магазине.

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». За первую команду «вилланов» полузащитник провёл во всех соревнованиях 213 матчей, в которых отметился 32 голами и 43 результативными передачами на партнёров.

В первом туре Премьер-лиги «Астон Вилла» 14 августа сыграет против «Уотфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Baklanov Nick
06 Августа 2021 в 15:32
Поспешишь людей насмешишь
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