Ван Дейк впервые появился в стартовом составе после травмы

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк полностью восстановился от травмы. Защитник впервые появился в стартовом составе «красных» после травмы и провёл на поле целый матч, который длился 60 минут.

Напомним, что защитник получил серьёзную травму в октябре 2020 года и пропустил практически весь сезон. Впервые он появился на поле 29 июля, когда вышел на замену на последние 20 минут товарищеского матча.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году за почти 65 миллионов евро. За это время в составе «красных» он сыграл 130 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также вместе с командой он побеждал в АПЛ и Лиге чемпионов.