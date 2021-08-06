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Англия. Премьер-лига

Ван Дейк впервые появился в стартовом составе после травмы

06 Августа 2021 • 15:16 Комментировать
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк полностью восстановился от травмы. Защитник впервые появился в стартовом составе «красных» после травмы и провёл на поле целый матч, который длился 60 минут.

Напомним, что защитник получил серьёзную травму в октябре 2020 года и пропустил практически весь сезон. Впервые он появился на поле 29 июля, когда вышел на замену на последние 20 минут товарищеского матча.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году за почти 65 миллионов евро. За это время в составе «красных» он сыграл 130 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также вместе с командой он побеждал в АПЛ и Лиге чемпионов.

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Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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