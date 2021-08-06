«Саутгемптон» отказался продать Уорд-Прауса за 30 миллионов евро

«Астон Вилла» хотела подписать полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса, однако получила отказ, передаёт Football Insider. Сообщается, что бирмингемцы предлагали 30 миллионов евро.

Стороны продолжат переговоры. «Астон Вилла» вчера получила 117,5 миллионов евро за полузащитника Джека Грилиша, который перешёл в «Манчестер Сити».

Напомним, что Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». В составе «Святых» он провёл 322 матча, в которых забил 33 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2025 года. Также он является капитаном команды.

Ранее «Астон Вилла» объявила о трансфере нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса за 35 миллионов евро.