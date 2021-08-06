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Англия. Премьер-лига

Экс-форвард ЦСКА и «Зенита» может перейти в «Эвертон»

06 Августа 2021 • 09:59 Комментировать
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Венесуэльский форвард Саломон Рондон, поигравший в российской Премьер-лиге за московский ЦСКА и петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом информирует таблоид The Sun.

По сведениям британских журналистов, новым местом работы 31-летнего футболиста может стать «Эвертон». Новый наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в трансфере нападающего.

Во второй половине прошлого сезона Рондон выступал на правах аренды за ЦСКА. Венесуэлец принял участие в десяти поединках Премьер-лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Саломон Рондон Трансферы футбола - лето 2021
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