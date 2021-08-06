Экс-форвард ЦСКА и «Зенита» может перейти в «Эвертон»

Венесуэльский форвард Саломон Рондон, поигравший в российской Премьер-лиге за московский ЦСКА и петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом информирует таблоид The Sun.

По сведениям британских журналистов, новым местом работы 31-летнего футболиста может стать «Эвертон». Новый наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в трансфере нападающего.

Во второй половине прошлого сезона Рондон выступал на правах аренды за ЦСКА. Венесуэлец принял участие в десяти поединках Премьер-лиги, отметившись четырьмя забитыми мячами (два - с пенальти) и двумя результативными передачами.