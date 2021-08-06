«Лидс» нацелился на форварда «Герты»

Английский «Лидс Юнайтед» включился в борьбу за форварда берлинской «Герты» Матеуса Кунью, сообщает немецкий портал BZ.

«Павлинам» придется постараться, чтобы заполучить бразильца. Помимо них на 22-летнего футболиста претендуют миланский «Интер», «Монако», «Милан» и «Наполи». «Герта», тем временем, не будет противиться, если кто-то из перечисленных клубов согласится заплатить требуемые 30 миллионов евро. «Лидс» всерьез настроен заполучить нападающего, но для этого предстоит выиграть конкуренцию у итальянских суперклубов.

Матеус Кунья в прошедшем сезоне Бундеслиги вышел на поле 27 раз, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.